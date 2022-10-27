Ее убила Россия: в Днепре попрощались с 25-летней Инной Оданец, которая ждала ребенка (фото)

В Днепре 27 октября простились с 25-летней Инной Оданец, погибшей в результате ракетного удара России по АЗС. Девушка была беременна.

Вместе с мужем погибшая находилась в автомобиле, они выезжали с АЗС, когда раздался взрыв. Мужчина получил тяжелые ранения, сообщает "Платформа памяти Мемориал".

Инна окончила Днепропетровский факультет Киевского национального университета культуры и искусств по специальности документоведение. Работала в детском развлекательном центре.

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"Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь", — рассказала подруга Инны Анастасия.

У погибшей остались мама, бабушка, муж и сестра.

Напомним, во вторник, 25 октября, российская армия ударила ракетой по Днепру. В результате погибли два человека: беременная молодая женщина и оператор автомойки, которая расположена рядом с АЗС.

Фото: victims.memorial

Фото: Суспільне

Сожгли беременную женщину – российская ракета сорвала АЗС в Днепре

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