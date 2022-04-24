Ее закрасили, а она снова проявилась: в Полтаве оставили стену с изображением Божией Матери во время демонтажа здания

В Полтаве подрядчики не смогли разрушить стену здания с нарисованной Божией Матерью.
В Полтаве у подрядчика, демонтировавшего бывший рынок "Великотырновка", не поднялась рука снести стену одного из зданий с изображением Божией Матери.
Об этом сообщает житель Полтавы, депутат Киевского райсовета Вадим Сорока.
По его словам, бывший рынок снесли на 100%, а стену с иконой оставили.
"На этом месте собираются строить новые дома и подрядчик, демонтировавший рынок, не снес стену на которой написана икона. Его слова: "Я и мои люди на это не решимся!". Интересный факт. Владелец помещения Максим перед тем, как его покинуть зарисовал икону, чтобы она не была видна, а она все равно проявилась под влиянием погоды, дождей", — написал Вадим Сорока.
Пользователи Сети прокомментировали публикацию полтавчанина:
- Здесь раньше был храм, читайте историю.
- Здесь надо поставить часовню вместе со стеной. Это 100% оберег, не двигайтесь с места.
- Наверное, нужно договариваться с застройщиками, пусть строят часовню, или церковь, возможно это Сама Богородица хочет быть в этом месте.
Местные СМИ сообщили, что представители компании-подрядчика "Стандарт Строй" сообщили, что владельцы решили сохранить святой образ. Поэтому его каким-то образом отделят от остатков стены и законсервируют. В будущем изображение Богоматери планируют соединить с окружающим благоустройством жилого комплекса.
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