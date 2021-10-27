Эффект не исчезает годами: украинцам подробно объяснили, как долго вакцина будет защищать от COVID-19.

Эффект не исчезает годами: украинцам подробно объяснили, как долго вакцина будет защищать от COVID-19.

От вакцины Moderna иммунитет может длится дольше, чем от вакцины Pfizer, говорит Сергей Комиссаренко.

Эффект от вакцины против COVID-19, предварительно считается, ослабевает через полгода после прививки, но он не исчезает, а действие лимфоцитов памяти, играющих центральную роль в инактивации вируса, сохраняется годами.

Об этом рассказали иммунолог Борис Донской и директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комиссаренко, пишет РБК-Украина.

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По словам Бориса Донского, если после вакцинации первые три месяца курс иммунитет, условно говоря, защищен на 92%, то через полгода – 81%.

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"Да, он (эффект от вакцины – ред.) падает, но даже через пол года остается достаточно эффективным, он не исчезает. Он будет в принципе работать еще много-много лет, просто уровень его эффективности будет несколько ниже", — пояснил иммунолог. .

В свою очередь Сергей Комиссаренко говорит, что через некоторое время после вакцинации, прежде всего, ослабевает античный иммунитет. Действие Т-лимфоцитов или лимфоцитов памяти, играющих центральную роль в инактивации вируса, сохраняется годами.

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Кроме того, он пояснил, что срок действия вакцины может отличаться и в зависимости от препарата. К примеру, по его словам, от вакцины Moderna иммунитет длится дольше, чем от вакцины Pfizer.

"Почему это происходит – ученым неизвестно. Одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna – вводят 100 микрограмм мРНК, а когда Pfizer – 30 микрограмм. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае длиннее", – подытожил академик. .

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, после коронавируса многие страдают постковидным синдромом. Он может длиться от месяца до года и имеет ряд симптомов. Напомним, люди, переболевшие COVID-19, могут не ждать шесть месяцев и после того, как пройдут все симптомы острой болезни, прийти к своему семейному врачу и получить прививку. Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь, ведь привитые не попадают в реанимацию.

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