Эффективно выжигает окупантов: наши бойцы показали работу украинского коптера "Немезис" (видео)

Такая разработка будет сильно донимать оккупантов.

Воины 63-й отдельной механизированной бригады демонстрируют работу коптера украинского производства под названием "Немезис". Этот смертоносный ночной дрон, который россияне называют Баба-Яга, эффективно заминирует территорию, курит технику и личный состав врага.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские бойцы показали работу украинского коптера "Немезис"

Экипаж ББС 63-й бригады "ХаКи" с помощью "Немезиса" уже уничтожил 12 вражеских танков.

Напомним, украинские бойцы уничтожили группу вражеских солдат. Это произошло на Покровском направлении фронта Донецкой области.

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