Эффективное распределение гумпомощи: Минсоцполитики запустило платформу єДопомога

Платформа обеспечивает коммуникацию между теми, кто готов оказать помощь и теми, кому она нужна.

Министерство социальной политики запустило платформу єДопомога для эффективного распределения гуманитарной помощи.

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, платформа єДопомога обеспечит оперативный сбор заявок из всех регионов Украины относительно нужд гуманитарной помощи, а также эффективное и адресное распределение помощи.

Платформа объединяет возможности, ресурсы и сильные стороны государства, бизнеса, общественных организаций, благотворительных фондов и волонтеров в предоставлении гуманитарной помощи пострадавшим от войны, внутренне перемещенным лицам и людям из уязвимых категорий.

"Дело не в том, чтобы собрать как можно больше гуманитарной помощи и распределить ее между всеми регионами поровну, а в том, чтобы эта помощь удовлетворяла актуальные потребности конкретных людей, была адресной и эффективной. Платформа обеспечивает коммуникацию между готовыми оказать помощь и теми кому она нужна", — объяснила Лазебна.

Обеспечение продуктами питания, одеждой, лекарствами и другими необходимыми вещами по этим заявкам будет осуществляться социальными работниками через почтовых операторов, таких как "Укрпочта" и "Новая Почта", а также через точки выдачи гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, как переселенцам пользоваться медицинскими услугами: "Доступные лекарства", лечение онкобольных и работа семейных врачей.

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