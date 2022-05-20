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Эффективные советы для рекордного урожая клубники: еще не поздно это сделать

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Эффективные советы для рекордного урожая клубники: еще не поздно это сделать

Чтобы клубника хорошо родила нужно соблюдать определенные правила ухода. Что именно нужно делать при посадке клубники, что нужно сейчас, при сборе ягод – в материале ТСН.ua

  1. Выращивать на участке не один сорт клубники, а сразу несколько. Желательно, чтобы были сорта с разными периодами созревания – раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые. Что это даст? У вредителей и болезней не будет возможности адаптироваться сразу к новым видам растений, а ягоды можно будет собирать весь сезон. И они будут с разными вкусовыми качествами.
  2. Как во время появления листочков, так и в период цветения, завязи ягод, клубнику нужно поливать. Желательно поливать клубнику после каждого сбора ягод.
  3. Чтобы влага быстро не испарялась и чтобы клубнику не пришлось часто поливать, мульчуйте клубнику. Для этого прекрасно подойдут хвойные иглы, скошенная трава или солома.
  4. Для защиты от столь распространенной болезни клубники как серая гниль эффективнее мульчировать не хвоей, а именно соломой. Под соломой развивается микрофлора, антагонистическая грибковым инфекциям, в том числе и серой гнили. Без обработки фунгицидами на грядках, покрытых соломой, серой гнили бывает гораздо меньше, чем на открытом грунте. И, конечно, соблюдать правила агротехники – избегать загущенности, пропалывать, разрыхлять или мульчировать почву, своевременно уничтожать больные ягоды.
  5. Подкармливайте клубнику азотными удобрениями. Для этого подойдут не только магазинные удобрения, но и домашние с большим содержанием азота. Это и куриный помет, коровяк, зола, настой крапивы. Чтобы стимулировать плодородие, в каждый куст вливайте по 0,5 литра раствора этого удобрения.
  6. Бывалые огородники рекомендуют обратить внимание на одну натуральную и дешевую подкормку, которая делает ягоды клубники удивительно сладкими и большими. Речь идет о крахмале. Нужно 200 г крахмала смешать с двумя литрами воды и вскипятить этот раствор. Затем разбавить его с 10 литрами чистой воды. Увлажнять почву этим раствором нужно обильно.
  7. Чтобы в клубнике не было вредителей, в междурядье клубники можно посадить чеснок или бархатцы. Своим запахом они будут всех отпугивать вредителей.
Советы для отличного урожая клубники / ©
Советы для отличного урожая клубники

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