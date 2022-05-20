Эффективные советы для рекордного урожая клубники: еще не поздно это сделать

Чтобы клубника хорошо родила нужно соблюдать определенные правила ухода. Что именно нужно делать при посадке клубники, что нужно сейчас, при сборе ягод – в материале ТСН.ua
- Выращивать на участке не один сорт клубники, а сразу несколько. Желательно, чтобы были сорта с разными периодами созревания – раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые. Что это даст? У вредителей и болезней не будет возможности адаптироваться сразу к новым видам растений, а ягоды можно будет собирать весь сезон. И они будут с разными вкусовыми качествами.
- Как во время появления листочков, так и в период цветения, завязи ягод, клубнику нужно поливать. Желательно поливать клубнику после каждого сбора ягод.
- Чтобы влага быстро не испарялась и чтобы клубнику не пришлось часто поливать, мульчуйте клубнику. Для этого прекрасно подойдут хвойные иглы, скошенная трава или солома.
- Для защиты от столь распространенной болезни клубники как серая гниль эффективнее мульчировать не хвоей, а именно соломой. Под соломой развивается микрофлора, антагонистическая грибковым инфекциям, в том числе и серой гнили. Без обработки фунгицидами на грядках, покрытых соломой, серой гнили бывает гораздо меньше, чем на открытом грунте. И, конечно, соблюдать правила агротехники – избегать загущенности, пропалывать, разрыхлять или мульчировать почву, своевременно уничтожать больные ягоды.
- Подкармливайте клубнику азотными удобрениями. Для этого подойдут не только магазинные удобрения, но и домашние с большим содержанием азота. Это и куриный помет, коровяк, зола, настой крапивы. Чтобы стимулировать плодородие, в каждый куст вливайте по 0,5 литра раствора этого удобрения.
- Бывалые огородники рекомендуют обратить внимание на одну натуральную и дешевую подкормку, которая делает ягоды клубники удивительно сладкими и большими. Речь идет о крахмале. Нужно 200 г крахмала смешать с двумя литрами воды и вскипятить этот раствор. Затем разбавить его с 10 литрами чистой воды. Увлажнять почву этим раствором нужно обильно.
- Чтобы в клубнике не было вредителей, в междурядье клубники можно посадить чеснок или бархатцы. Своим запахом они будут всех отпугивать вредителей.
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