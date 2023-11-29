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Эффектная и эффективная работа HIMARS: на Херсонщине ВСУ превратили в металлолом вражеский "Бук"

Эффектная и эффективная работа HIMARS: на Херсонщине ВСУ превратили в металлолом вражеский "Бук"

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
423
Время на прочтение
1 мин
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Эффектная и эффективная работа HIMARS: на Херсонщине ВСУ превратили в металлолом вражеский "Бук"

HIMARS відпрацював по ворожому ЗРК "Бук"

Враг, наверное, уже привык нести сокрушительные потери в технике.

Так, в Херсонской области украинские бойцы ликвидировали очередной зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. По нему отработал HIMARS.

Об этом пишет "СтратКом ВСУ".

ВСУ в Херсонской области уничтожили вражеский "Бук"

ВСУ в Херсонской области уничтожили вражеский "Бук"

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Технику оккупантов обнаружили подразделения СБУ. Координаты были переданы Силам обороны, нанесшим удачный удар по ЗРК противника. В результате эффектной и эффективной работы HIMARS комплекс врага уничтожен.

Ранее артиллеристы ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу армии РФ "Тор".

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Дата публикации
Просмотры
423
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