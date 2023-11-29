Эффектная и эффективная работа HIMARS: на Херсонщине ВСУ превратили в металлолом вражеский "Бук"

Враг, наверное, уже привык нести сокрушительные потери в технике.
Так, в Херсонской области украинские бойцы ликвидировали очередной зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. По нему отработал HIMARS.
Об этом пишет "СтратКом ВСУ".
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Технику оккупантов обнаружили подразделения СБУ. Координаты были переданы Силам обороны, нанесшим удачный удар по ЗРК противника. В результате эффектной и эффективной работы HIMARS комплекс врага уничтожен.
Ранее артиллеристы ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу армии РФ "Тор".
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