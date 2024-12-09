Эффектная работа: "Азов" показал ночные поражения оккупантов ударными дронами (видео)

Последнее, что перед ликвидацией слышит враждебный личный состав, это звук украинского дрона.
В темноте движущиеся цели с тепловыми сигнатурами становятся приоритетом для украинских пилотов. Так, "азовцы" показали подборку ночных попаданий на Торецком направлении.
Об этом пишет "Азов".
Задание выполнили операторы ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов".
Ранее бойцы НГУ показали эффектный поединок ударного дрона против вражеского мотоцикла. Конечно, он и десяток оккупантов никуда не убежали.
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