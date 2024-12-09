Эффектная работа: "Азов" показал ночные поражения оккупантов ударными дронами (видео)

Последнее, что перед ликвидацией слышит враждебный личный состав, это звук украинского дрона.

В темноте движущиеся цели с тепловыми сигнатурами становятся приоритетом для украинских пилотов. Так, "азовцы" показали подборку ночных попаданий на Торецком направлении.

Об этом пишет "Азов".

"Азов" показал эффектные поражения оккупантов ударными дронами

Задание выполнили операторы ударных БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов".

Ранее бойцы НГУ показали эффектный поединок ударного дрона против вражеского мотоцикла. Конечно, он и десяток оккупантов никуда не убежали.

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