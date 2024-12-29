Эффектная работа: воины ГУР показали уничтожение российских окупантов (видео)

Так, в ГУР МО показали результаты боевой работы разведчиков за неделю. На кадрах: уничтожение живой силы, их укреплений и транспорта, удары по тайникам захватчиков с помощью взрывных сбросов, дронов-камикадзе и артиллерии.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Воины ГУР показали эффектное уничтожение российских оккупантов

"Выполняем наставления Тараса Григорьевича!", — отметили бойцы.

Напомним, в результате успешной операции удалось ликвидировать трех офицеров руководящего состава российских войск. По ним был нанесен удар с HIMARS, а по прибытии эвакуационной группы – удар дронами.

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