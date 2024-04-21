Армия РФ продолжает нести потери, ведь ее бойцы бессильны перед нашими "железными птичками".

Так, ВСУ показали эффектную работу по оккупантам Донецкой области. Задание выполнили пилоты аэроразведки 11 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали эффектную работу по живой силе врага

"Фассовка по пакетам идет строго по плану! Кадры из Донецкой области от пилотов аэроразведки 11 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь", – иронически заметил он.

Ранее неонацист Антон Раевский, воевавший против Украины еще с 2014 года, обвинил во лжи диктатора Владимира Путина. Мол, никакой "новой элиты России" из участников так называемой "СВО" не получится.

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