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Эффектно и результативно: "Азов" показал работу дрона по армии РФ (видео)

Эффектно и результативно: "Азов" показал работу дрона по армии РФ (видео)

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Эффектно и результативно: "Азов" показал работу дрона по армии РФ (видео)

Фото: УНИАН

На видео – много ликвидированных окупантов.

Так, украинские бойцы ликвидировали немало российских оккупантов в Нью-Йорке.

Об этом пишет "Азов".

"Азов" показал эффектную работу дрона по армии РФ

"Азов" показал эффектную работу дрона по армии РФ

"Увидеть Нью-Йорк и умереть". От азовского дрона", – иронически написали бойцы.

Как отмечается, постоянные мясные штурмы на Торецком направлении останавливает устойчивость пехоты, совмещенная с мастерством пилотов.

"А враждебный личный состав остается неподвижно лежать на пути к позициям защитников", — подытожили в "Азове".

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на утро 1 декабря составили 742 130 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1730 захватчиков.

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