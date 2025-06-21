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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
2 мин

Эффектный способ: как Imagine Dragons поддержали Украину на концерте в Будапеште, где запретили символику

На концерте Imagine Dragons в Будапеште музыкантам пришлось выбрать более изобретательный способ поддержки Украины, потому что венгры не позволили поднять сине-желтое знамя.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Imagine Dragons

Imagine Dragons / © Associated Press

На концерте Imagine Dragons в Будапеште запретили использовать украинскую символику. Впрочем группа нашла способ поддержать Украину.

Кадры обнародовали в Сети.

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнолдс обычно поднимает украинский флаг во время выступлений. Но в Венгрии организаторы запретили использование украинской символики как зрителями, так и артистами. Поэтому музыкантам пришлось пойти другим путем – произвести эффектный запуск сине-желтых конфетти из пушек.

Шоу очень поразило фанатов, особенно украинцев. Кадры быстро разлетелись по Сети.

Ранее скандал на концерте Imagine Dragons разразился в Грузии. Во время выступления коллектива в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи одна из поклонниц принесла украинский флаг и хотела передать его музыкантам. Однако как только девушка начала разворачивать флаг, к ней подошла служба безопасности площадки и попросила спрятать ее.

"Хранитель подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один человек вообще забрал у меня флаг. Он сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии Мне".

Как Imagine Dragons поддерживают Украину

С начала полномасштабной войны России против Украины группа Imagine Dragons поддержала наше государство и неоднократно разворачивала сине-желтое знамя на своих концертах. В частности, во время выступления на фестивале Opener в Гдыне фронтмен Дэн Рейнолдс обратился к украинцам, которые вынуждены были убегать от войны и признался, что чувствует себя беспомощным. Более того, коллектив стал послом платформы UNITED24.

Также американская группа представила клип на песню Crushed, который был снят в Украине. Imagine Dragons показал в новом клипе.

Интересно, что группа осталась небезразличной к судьбе парня, который больше всего мечтал вернуться домой. Да, ему помогли восстановить уничтоженный оккупантами дом.

На концерте в Польше музыканты пригласили парня украинца на сцену и в очередной раз увлеклись нашим народом, который борется за право на свободу и защищает собственные дома.

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