"Его многие боялись": что говорят знакомые о подозреваемом в убийстве школьников учителе

Убийство школьников в Винницкой области / © ТСН

Украинская журналистка Дарья Коломиец с детства знакома с 23-летним учителем Алексеем, убившим двух школьников в Винницкой области.

Об этом она написала в своем Facebook.

Что говорят знакомые о подозреваемом

«Некоторые писали в комментариях „сейчас такие дети могли довести до предела“. Кто-то писал „он просто вступился за брата“. Я подбирала слова, потому что это был мой друг. Да, мы уже много лет не общались, в частности из-за его странного поведения, но все же. Плюс это мой односельчанин», — рассказывает Дарья о подозреваемом Алексее.

По ее словам, Алексей в детстве был хорошим парнем, но с подросткового возраста стал агрессивен.

«Когда-то он даже на меня замахнулся, просто чтобы напугать. Я испугалась. Его многие боялись. Он с детства занимался с грушей. А в подростковом возрасте, когда мы учились в гимназии, то грушей становились другие. В статье вы можете прочитать о том, как директор школы, в которой он работал — в Копыстирине, закрывала глаза на жалобы детей, что учитель английского использует ненормативную лексику и физические действия в отношении учащихся. Кончилось тем, что одного из ныне погибших он душил. Это было в апреле. При других детях и учителях. Учителя отбили. Мама Николая написала заявление. Алеша уволился со школы. Есть многое и другое, что я знаю, но это все на уровне слухов. Я верю, потому что знаю Алешу, но рассказывать не буду», — пишет журналистка.

В разговоре с журналистами Оbozrevatel знакомые говорят, что Алексей отличался странным поведением.

«Он был таким отшельником. Ни с кем особо не общался, у него не было друзей вообще. Он никогда не улыбался, был серьезным и сосредоточенным. На работа похож. Даже в классе он всегда сидел за партой один с отрешенным видом», — рассказал один из тех, кто был с ним знаком в комментарии изданию.

Слухи о буллинге и изнасиловании младшего брата подозреваемого

«Слухи о буллинге? Типа Николай обижал брата Алеши, когда перевелся в гимназию. Ну давайте начнем с того, что сегодня 10 сентября. Это Николай учился с младшим братом в одном заведении всего 10 дней», — отметила Дарья.

По ее словам, «многие пишет об изнасиловании», но никто не может утверждать, было ли оно вообще.

«Но как-то странно, что ни в нашем селе об этом никто не знал, ни в общине, ни в гимназии, ни в полиции. Зато „люди из соцсетей“ откуда-то знают. Страшно», — написала она. В комментариях Коломиец уточнила, что слухи о якобы «влиятельных родителях» погибших парней и изнасиловании младшего брата являются чепухой.

Представитель полиции Виннитчины Зарина Маевская добавила, что информация о якобы изнасиловании младшего брата подозреваемого в полицию не поступала.

«Там уже такого наболтали. Что Алексей убил этих школьников, потому что они были его брата. Не только оскорбляли, но еще и надругались над ним. Ну такого мы здесь никогда не слышали», — добавила местная жительница в комментарии Оbozrevatel.

Заметим, что мать подозреваемого утверждает, что ученики целый год избивали и издевались над ее младшим сыном так, что ребенок плакал от боли, а на днях была «последняя капля».