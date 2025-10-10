"Его нужно угомонить": Зеленский сказал, кто должен повлиять на Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в США после массированной атаки РФ по энергетике Украины. Лидер считает, что именно Штаты должны повлиять на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Америка должна угомонить Путина», — сказал Зеленский.

Президент убежден, что партнеры не должны опускать рук — следует продолжать поддержку Украины.

«А украинцы, я считаю, все правильно делают», — заключил лидер.

Ранее Зеленский сказал, как Украина должна отреагировать на массированную атаку по энергетике. Да, наша задача после ударов состоит в том, чтобы соответствовать врагу.

«Наша задача — прежде всего защищать себя. И то, что мы сегодня видели, что они сделали — накапливали (понимали, что будут делать), ждали дождя и тумана, понимая четко, что и дожди мешают кому-то шире использовать авиацию. То есть, они знают, что они делают, и мы знаем, что мы делаем», — отметил глава государства.