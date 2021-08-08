Его полотна навсегда останутся нашим культурным наследием: Зеленский о смерти Ройтбурда

Президент отметил, что художник не боялся экспериментов в своем творчестве.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества художника Александра Ройтбурда. Он умер 8 августа в возрасте 59 лет.

"Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника, директора Одесского художественного музея. На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать", — написал президент в Facebook.

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Зеленский отметил, что Александр Ройтбурд не боялся экспериментов и в собственном творчестве.

"Его работы полны любви, жажды жизни, часто — иронии и даже самоиронии. Смерть художника — большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна — нашим культурным наследием", — подытожил он.

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