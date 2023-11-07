"Его предупреждали, что гранаты боевые": появились новые детали гибели помощника Залужного

Дело с гибелью майора Геннадия Частякова рассматривают как несчастный случай — неосторожное обращение с боеприпасами. Однако в случае обнаружения других деталей дела его могут переквалифицировать.

Об этом рассказала представитель МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона.

По ее словам, сейчас известно, что взорвавшаяся граната была подарком. Уже есть показания человека, который подарил этот презент. Он был в виде коробки, а внутри была бутылка алкоголя и шесть гранат.

"Как говорит сам вероятный подозреваемый (процессуальный статус ему не определен), он подарил эти гранаты коллеге, отметив, что гранаты действительно боевые, чтобы он обратил на это внимание. Но очевидно, к сожалению, эти слова всерьез не воспринял погибший, и имеем такую ужасную трагедию", — рассказала Марьяна Рева.

Геннадий Частяков/Фото: РБК-Украина

Следователи работали на месте происшествия всю ночь, изъяты и другие предметы, внешне похожие на гранаты. Они будут направлены на экспертизу, чтобы установить, что это за боеприпасы. Будут установлены пути поступления этих боеприпасов и на каком основании они были переданы другим лицам, отметила представитель МВД.

"По информации, собранной сейчас, мы можем утверждать, что это был несчастный случай — неосторожное обращение с боеприпасами... По состоянию на данный момент полиция рассматривает уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Но не исключено, что дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами", — добавила она.

Рева также прокомментировала ситуацию с сыном Частяковым, который также получил ранения.

"Подросток в тяжелом состоянии, он под наблюдением врачей. Девочка, дочь также получила легкие повреждения, с ней все в порядке. Но трагедия останется надолго в психологических травмах детей", — сказала спикер МВД.

Напомним, вечером 6 ноября под Киевом в селе Чайки от подрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков – помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Взрывное устройство находилось в одном из подарков ко дню рождения, который праздновал погибший. Этот пакет мужчина принес к себе домой. ТСН.ua собрал факты о смерти Частякова.

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