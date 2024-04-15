Его пытались осудить, потому что воюет за Украину: экс-британский военный срочно нуждается в помощи (фото)

Он преданно бьется за нас, а теперь нуждается в нашей помощи.

Бывший британский военный, а ныне боец Отдельной президентской бригады срочно собирает на авто для своего подразделения на Авдеевское направление.

Собственное авто воину пришлось продать, чтобы оплачивать адвокатов, потому что после 10 месяцев на фронте Донбасса, дома его арестовали и пытались осудить за то, что воевал в Украине.

Пять месяцев он провел в суде, еще месяц в военной тюрьме, но, наконец, вышел и сразу вернулся в Украину, чтобы помочь украинским побратимам продолжать битву с врагом за правду и свободу.

Эксбританский военный, воюющий за Украину

Сейчас его подразделению и снайперской бригаде очень нужны машины и снаряжение, чтобы эффективно держать оборону на Авдеевском направлении.

Присоединяйтесь к сбору. Давайте поможем молодому, смелому и упорному воину, который еще раз доказал свою любовь и преданность Украине.

Эксбританский военный, воюющий за Украину

Цель: 640 000 грн

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Эксбританский военный, воюющий за Украину

Напомним, Вооруженные силы Украины заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении: в третьей ОШБр описали ситуацию там.

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