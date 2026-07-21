"Его судьба решена": The Guardian узнало, что ждет Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ближайшее время может лишиться своего поста. Источники в Вооруженных силах подтверждают неизбежность кадровых изменений на фоне протестов.

Об этом сообщило The Guardian.

Ожидается, что Сырский в ближайшее время может уйти. Это происходит на фоне предположений, что президент Украины Владимир Зеленский пошел на уступки протестующим и готовит кадровые изменения в высшем военном руководстве.

Реклама

Один из источников в ВСУ заявил, что отставка Сырского уже фактически решена.

«Его судьба решена. Вопрос в том, кто его заменит. Есть несколько важных требований. Человек должен быть известен и популярен, чтобы все аплодировали», — сказал источник.

В то же время, по словам собеседника, потенциальный преемник не должен обладать явными политическими амбициями, чтобы не превратиться в конкурента для президента.

«Но он (человек — ред.) также не должен иметь открытых политических амбиций, чтобы не создать нового соперника. Это должен быть опытный военный, который слушает президента и делает то, что тот хочет«, — добавил источник.

Реклама

Издание напомнило, что накануне Зеленский встретился с несколькими военными, которые рассматриваются как возможные претенденты на должность главнокомандующего ВСУ. Среди них был Михаил Драпатый — командующий Объединенными силами Украины. Он приобрел дополнительную известность после того, как в 2014 году на танке прорвал пророссийскую блокаду во время первой попытки России захватить Мариуполь.

Во встречах с представителями высшего военного руководства также принимал участие Евгений Хмара, которого Зеленский назначил и. о. министра обороны. В то же время пока неизвестно, вернут ли Михаила Федорова на его предыдущую должность — это одно из ключевых требований протестующих — или же предложат ему другую должность в правительстве.

Напомним, активисты и ветераны, в том числе Дмитрий Козятинский и Маси Найем, дали Зеленскому время до 24 июля на кадровые решения из-за отставки Федорова. Они требуют уволить Сырского и вернуть Федорова на должность министра, предупредив о начале бессрочных протестов в случае невыполнения этих требований.

Издание Bloomberg сообщило, что Сырский может в ближайшие дни покинуть пост, хотя окончательного решения еще нет. В списке возможных кандидатов на должность главкома ВСУ рассматривают 11 человек, в том числе Драпатого, тогда как Офис президента называет увольнение Сырского маловероятным.

Реклама

Новости партнеров