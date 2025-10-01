"Его убила Россия": в атаке на Днепр погиб мужчина всего через полторы недели после свадьбы

Ярослав и Богдана, которые поженились полторы недели назад / © Instagram

Во время российской атаки на Днепр 30 сентября погиб Ярослав, который всего полторы недели назад женился на своей любимой Богдане. Женщина еще не успела сменить документы, как стала вдовой.

Об этом сама Богдана Витязь сообщила в Instagram.

«Сегодня погиб мой муж. Его убила проклятая #оссия. Мы были женаты 1,5 недели. Свадьбу праздновали в пятницу. Я не успела заменить документы, как стала вдовой», — написала женщина.

Богдана добавила, что ее сердце разбито и она не знает, как справится с этой потерей, ведь «мы были всем друг для друга».

"Ты был лучшим человеком, которого я знала. Не передать словами как сильно я тебя люблю», — обратилась Богдана к погибшему мужу.

Напомним, 30 сентября российская армия атаковала Днепр беспилотниками: ударила по центру города и вспыхнули пожары. Были повреждены жилой дом, офисы, общежитие, учреждение культуры и автомобили. По состоянию на утро 1 октября известно об одном погибшем и 31 пострадавшем.