"Его зовут Крым": стала известна судьба пса, сидевшего на руинах уничтоженного ракетой дома в Днепре

В Днепре ракета российских оккупантов попала в частный сектор, в результате чего разрушены 4 дома и погибли три человека.

Утром соцсети облетело фото собаки, которая сидела на руинах разрушенного вражеской ракетой дома.

Дальнейшая судьба животного обеспокоила жителей города. О дальнейшей судьбе пса рассказал "Днепр областной".

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"Пес находился на месте "прилета" даже во время работы спасателей. Он сидел сверху руин и ни на шаг не отходил. Животное также было травмировано. Сейчас собачку забрали в КП "Зооконтроль", где о животном заботятся специалисты", — говорится в сообщении. .

Выяснилось, что хозяева пса погибли. Собаку зовут Крым. У него контузия, проблемы с сердцем, а также животное находится в шоке.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что российские ракеты попали в рынок — "барахолку" у автовокзала. Взрыв был такой силы, что тела погибших были дефрагментированы, их трудно идентифицировать.

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