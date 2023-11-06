Ехал к репетитору: в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика (фото)

В Шполе (Черкасская область) водитель авто наехал на двоих детей, ехавших на велосипеде. В результате столкновения мальчик скончался на месте — до приезда медиков.

Об этом сообщили "Суспільне" в пресс-службе Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф области.

"Сообщили о том, что автомобиль наехал на двух пешеходов в Шполе. Очевидец рассказал, что травмы получили двое детей. На место происшествия выехали две бригады медиков. Работники "скорой" обнаружили двоих детей — 9 и 11 лет. Брат с сестрой ехали к репетитору на велосипедах. 11-летней девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого коленного сустава. Ее госпитализировали в Шполянскую многопрофильную больницу. А мальчик умер до приезда медиков", — отметили в пресс-службе.

Предварительно правоохранители установили, что 17-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по Лозоватской улице, совершил наезд на двоих детей 9 и 11 лет, которые ехали на велосипедах. В результате аварии мальчик скончался на месте еще до приезда медиков и полиции. 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу. Несовершеннолетние, водитель и два пассажира, не пострадали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в процессуальном порядке. Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку. Досудебное расследование продолжается. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Житомирской области ребенок выпал из машины прямо под колеса другого автомобиля.

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