Ехал на мотоблоке и перевернулся: в Николаевской области погиб 16-летний парень (фото)

Причины аварии устанавливаются полицией.
В селе Березнеговатское Софиевской ОТГ Баштанского района Николаевской области во вторник, 23 ноября, погиб 16-летний парень.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
По данным следствия, парень ехал на мотоблоке по грунтовой дороге за пределами села. Внезапно транспорт перевернулся, из-за чего подросток погиб.
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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