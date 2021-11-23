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Ехал на мотоблоке и перевернулся: в Николаевской области погиб 16-летний парень (фото)

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Ехал на мотоблоке и перевернулся: в Николаевской области погиб 16-летний парень (фото)

ГУ Нацполиции в Николаевской области

Причины аварии устанавливаются полицией.

В селе Березнеговатское Софиевской ОТГ Баштанского района Николаевской области во вторник, 23 ноября, погиб 16-летний парень.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

По данным следствия, парень ехал на мотоблоке по грунтовой дороге за пределами села. Внезапно транспорт перевернулся, из-за чего подросток погиб.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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