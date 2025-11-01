- Дата публикации
- Украина
- 161
- 1 мин
Ехал на велосипеде: на Сумщине оккупанты убили мужчину
В Сумской области обнаружили тело мужчины. Он погиб в результате атаки дроном.
В Сумской области, в Миропольской громаде, россияне убили 57-летнего мужчину.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.
«В результате атаки российского дрона погибал 57-летний мужчина. Тело мужчины обнаружили сегодня на дороге между селами громады. Рядом с ним велосипед», — уточнил он.
Напомним, российские военные нанесли прицельный удар дроном по рейсовому микроавтобусу, который двигался по дороге вблизи Николаевской сельской громады в Сумском районе. В результате атаки пострадали мирные жители — обычные пассажиры, следовавшие по гражданскому маршруту.