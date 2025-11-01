Ехал на велосипеде: на Сумщине оккупанты убили мужчину

Россияне сбросили взрывчатку на человека / © Getty Images

Реклама

В Сумской области, в Миропольской громаде, россияне убили 57-летнего мужчину.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров.

«В результате атаки российского дрона погибал 57-летний мужчина. Тело мужчины обнаружили сегодня на дороге между селами громады. Рядом с ним велосипед», — уточнил он.

Реклама

Напомним, российские военные нанесли прицельный удар дроном по рейсовому микроавтобусу, который двигался по дороге вблизи Николаевской сельской громады в Сумском районе. В результате атаки пострадали мирные жители — обычные пассажиры, следовавшие по гражданскому маршруту.