Ехал на велосипеде: в Одесской области водитель насмерть сбил ребенка

Мальчик получил смертельные травмы.
37-летний житель Одесского района на автомобиле Dodge Charger сбил ребенка в селе Струмок. Водитель был трезвый.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Смертельный инцидент произошел, когда 10-летний мальчик ехал на велосипеде. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Правоохранители проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он находился за рулем трезвым.
Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в городе Дубно Ровенской области водитель сбил 10-месячного мальчика, которого мама везла по пешеходному переходу. В результате удара коляска с малышом улетела на несколько метров и перевернулась. Ребенка с травмой головы забрала "скорая".