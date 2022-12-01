Ехал на велосипеде за молоком: детали гибели 15-летнего подростка на Сумщине от ракеты РФ (видео)

Парня убил осколок от российской ракеты буквально в 5 метрах от собственного дома.

В городе Белополье на Сумщине в результате российских обстрелов 30 ноября погиб 15-летний парень — Богдан Дордик.

Детали трагедии сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, вчера утром россияне обстреляли Белополье. Именно в это время Богдан возвращался на велосипеде домой.

"Буквально в 5 метрах от дома парня догнал вражеский осколок. Недалеко от ребенка взорвался один из российских снарядов. Богдан погиб на месте. Шансов выжить у него не было", — отметил Живицкий.

Крестная мать парня рассказывает, что Богдан был незаменимым помощником семьи по хозяйству. Кроме него, в семье есть еще трое младших детей. По ее словам, в то утро подросток ехал за молоком.

"Начали бахкать, а он ехал домой. Бабушка забрала младших детей в погреб, все спрятались, а он чуть-чуть не успел. Золотой ребенок был. Уничтожило все – не осталось ни лица, ничего. Спина вся уничтожена", — говорит женщина.

Напомним, что 30 ноября россияне из САУ обстреляли Белополье в Сумской области. В результате погиб 15-летний парень и было разрушено медучреждение.

Обстрелы в Сумской области

Несмотря на то, что боевые действия на Сумщине не ведутся, регион постоянно подвергается разрушительным российским обстрелам. Россияне со своей территории из артиллерии лупят по приграничным украинским городам и селам. Вражеские "прилеты" фиксируют почти каждый день.

Так, только за минувшие сутки русские войска выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин. Также 30 ноября в Сумской области на вражеской мини взорвался комбайн.

А 29 ноября оккупанты обстреляли Ворожбянскую общину в Сумской области. Зафиксировано 30 "прилетов" на двух улицах.

Россияне кроют огнем приграничье Сумщины: как местные приходят в себя от нашествия