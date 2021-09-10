Ехал пьяным и нарушал правила: на Волыни задержали нетрезвого водителя школьного автобуса (фото)

У мужчины забрали водительское удостоверение.

Сегодня, 10 сентября, на Волыни правоохранители остановили 55-летнего водителя школьного автобуса, который находился за рулем нетрезвым. В салоне детей не было, потому что водитель только выезжал на рейс.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Волынской области, мужчину остановили на автодороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин за нарушение правил дорожного движения. Во время общения с водителем, инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили водителю автобуса пройти освидетельствование на алкотестере на месте происшествия, на что мужчина согласился. Результат оказался положительным. Драгер показал превышение нормы алкоголя в крови в более чем три раза.

ГУ Нацполиции в Волынской области

К счастью, патрульные обнаружили водителя до того, как дети сели бы в транспорт.

На 55-летнего водителя составили административные материалы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и ч.1 ст.122 (Нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог) КоАП.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и изъяли водительское удостоверение.

Напомним, в Киеве водитель троллейбуса под кайфом перевозил пассажиров.

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