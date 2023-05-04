Ехал с дедушкой: в Ровенской области под колесами гужевой подводы погиб мальчик

В селе Дроздынь произошла трагедия – под колесами гужевой подводы погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"10-летний мальчик находился на самодельной деревянной платформе, которая соединяла трактор с прикрепленной к нему гужевой подводой. Во время движения транспортного средства под управлением 70-летнего дедушки малолетний выпал и попал под колеса телеги", — говорится в сообщении.

От полученных травм он погиб. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Черкасской области во время пожара погиб 4-летний ребенок.

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