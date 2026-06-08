Ехал за границу с двумя "женами": в Шегинях разоблачили фиктивных супругов

Забыл высадить гражданскую жену: уклонист пытался бежать за границу с 63-летней «невестой», но попался по невнимательности / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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На Львовщине 43-летний мужчина пытался выехать за границу с 63-летней женой. Однако пограничники заподозрили, что у брака имеются признаки фиктивности.

Об этом передает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

43-летний житель Донетчины и 63-летняя жительница Запорожской области направлялись на выезд из Украины, заявляя о якобы официально оформленных супружеских отношениях.

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Мужчина рассказал пограничникам, что в свое время переехал в Запорожье, где и познакомился со своей избранницей. Позже, по его словам, они решили официально заключить брак.

Сначала мужчина уверял, что цель путешествия — туристическая. Мол, он хочет показать своей невесте другие страны и вместе провести время за границей. Однако в ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в том же авто находилась его гражданская жена, с которой он проживает. Это обстоятельство вызвало дополнительные вопросы у пограничников и поставило под сомнение искренность намерений супругов.

Сам «жених» уверял, что никаких средств за заключение брака не платил. По его словам, 63-летняя женщина согласилась стать его женой исключительно «по доброте сердечной».

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», пограничники сообщили в полицию.

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Ранее в Житомире к испытательному сроку приговорили женщину, которая согласилась заключить брак с мужчиной, чтобы тот избежал мобилизации.

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