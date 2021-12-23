"Ехал за приборами": в Днепре маршрутщик управлял автобусом почти наощупь (видео)

Маршрутчик поленился хорошо расчистить стекло от снега.
В Днепре водитель маршрутки не почистил лобовое стекло ото льда и снега и ехал по маршруту, глядя в очищенную щель перед собой.
Видео такого "слепого" вождения выложили в телеграмм-канале "Днепр сейчас".
"Водитель 21-й маршрутки едет исключительно по наитию", — подписали видео авторы.
На кадрах видно, как водитель маршрутки управляет автомобилем с полностью залепленным снегом и обледеневшим лобовым стеклом. На прямоугольнике стекла расчищен лишь небольшой квадратик, в который и заглядывает водитель и крутит руль.
Такой подход к работе поразил пассажиров, поэтому они это сняли и обнародовали в Сети.
Подписчики телеграмм-канала шокировались увиденным:
- Транспорт, которого мы заслуживаем.
- Идет исключительно за приборами.
- Лобовое стекло отогрели задницей.
Напомним, что в Харькове водитель троллейбуса за рулем во время движения управляла, брала деньги с пассажиров и сидела в телефоне.