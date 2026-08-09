Ехал за рулем мотоцикла в 13 лет: в Кропивницком произошло ДТП с участием подростков

ДТП / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Кропивницком произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Реклама

Что известно об аварии

Авария произошла вечером 8 августа на перекрестке улиц Тараса Карпы и Вячеслава Чорновила. Около 21:06 мотоцикл, которым управлял 13-летний парень, столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 22-летнего водителя.

Реклама

По предварительной информации стражей порядка, несовершеннолетний мотоциклист допустил столкновение с легковым автомобилем.

В результате крушения травмы получили 13-летний водитель мотоцикла и его пассажир. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По факту ДТП следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, если это повлекло тяжкое телесное повреждение.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают причины столкновения. Досудебное расследование продолжается.

Реклама

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Кировоградской области, которое произошло на трассе М-30 возле Новоархангельска. В результате столкновения четырех транспортных средств — двух микроавтобусов, грузовика и легковушки — погибли три человека, еще трое получили травмы. Двое пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу в Умани. Тело одного из погибших спасателей пришлось деблокировать из изуродованного автомобиля.

Новости партнеров