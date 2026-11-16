Савита Вагнер погибла на фронте, защищая Украину в составе ВСУ Фото: Mykola Berdnyk, DW

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73-летней гражданке Германии Урсули Вагнер отказали во въезде в Украину, куда она направлялась, чтобы посетить могилу своей дочери Савиты Вагнер. Женщина погибла на фронте, защищая Украину в составе ВСУ. На границе матери сообщили, что ей запрещено въезжать в страну в течение трех лет.

Об этом сообщает DW.

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Инцидент произошел в субботу, 14 ноября. Урсула Вагнер ехала автобусом в Киев, однако после прохождения паспортного контроля ее не пропустили через границу. Женщине пришлось забрать свои вещи из автобуса и в сопровождении пограничника вернуться на польскую границу.

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Урсула Вагнер Скрин видео DW.

Немка рассказала журналистам, что не понимает причин такого решения. По ее словам, пограничники вели себя приветливо, но объяснить, почему ей запретили въезд, не смогли.

«Это было как удар в лицо, будто я вторично потеряла Савиту, если я даже не могу посетить ее могилу», — поделилась Урсула Вагнер.

В документе об отказе в пересечении границы говорится, что женщине запретили въезд в Украину на три года на основании поручения Государственной миграционной службы. В то же время, конкретных причин такого решения не указали.

Почему матери погибшей военной запретили въезд в Украину

В Государственной пограничной службе Украины объяснили DW, что решение о запрете въезда иностранцам могут принимать разные уполномоченные государственные органы. Пограничники получают соответствующее поручение и выполняют его при проверке документов.

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При этом обстоятельства, по которым иностранцу запретили пересекать границу, ГНСУ не сообщают.

По информации источников в пограничной службе, одной из распространенных причин таких ограничений может быть неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Урсула Вагнер вспомнила, что во время одного из предыдущих визитов в Украину ее останавливала полиция за превышение скорости. Тогда она не смогла заплатить штраф на месте, поскольку платежный терминал у правоохранителей не работал. Впоследствии женщина потеряла постановление с банковскими реквизитами.

Сумма штрафа, по ее оценке, составила около шести евро. Могло ли именно это стать причиной трехлетнего запрета на въезд, неизвестно.

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«Это было бы настоящим издевательством. Я еду в двух тысячах километрах, а меня отправляют назад через несколько евро», — отметила немка.

DW направила запрос в Государственную миграционную службу, чтобы выяснить, почему Урсули Вагнер запретили въезд в Украину.

Зачем Урсула Вагнер ехала в Украину

Главной целью поездки Урсулы Ваггнер было посещение могилы единственной дочери Савиты, которую похоронили в Киеве. Такое решение после гибели военной приняли ее мать и муж Карл Стенеруд. Они хотели, чтобы доброволица покоилась рядом со своими собратьями.

Также немка планировала посетить Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Там должна была состояться встреча со студентами и презентация фронтового дневника ее дочери. Книга весной вышла одновременно в Украине и Германии, а в немецком издании попала в список бестселлеров журнала Spiegel.

Савита Вагнер Фото скрин видео DW.

Как немка Савита Вагнер погибла на войне за Украину

Савита Вагнера приехала в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Сначала она занималась волонтерством, а потом решила присоединиться к украинскому войску. Она служила пехотинкой, а позже стала боевой медикиней в подразделении «Карпатская Сечь». До этого она изучала математику в университете и не имела военного опыта.

В конце января 2024 года Савита Вагнера погибла в результате минометных обстрелов. Это произошло при попытке спасти раненых собратьев на поле боя.

После гибели добровольца посмертно наградили украинским орденом «За мужество».

Напомним, ранее стало известно о Джеймсе Дуроузе из Великобритании, который увидел, как российские вертолеты стреляют по домам, как плачут дети, и не смог оставаться в стороне, поэтому впервые в жизни двинулся в Украину.

Сначала помогал как волонтер, а затем вступил в ВСУ. Уже больше года он бьется за нашу волю, зная на украинском только несколько слов, рассказы корреспонденты ТСН.

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