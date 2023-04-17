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Ехала со скоростью 100 км/ч: в Одессе будут судить полицейскую, которая насмерть сбила женщину (видео)

Ехала со скоростью 100 км/ч: в Одессе будут судить полицейскую, которая насмерть сбила женщину (видео)

Фото: ГУ НП в Винницкой области

Женщина скончалась в больнице от травм.

В Одессе полицейская на пешеходном переходе насмерть сбила человека. Она ехала по вызову со скоростью почти 100 км/ч.

Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ДБР.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2022 года. Полицейская ехала по вызову с включенными маячками и звуковым сигналом, не заметила женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и на скорости ее сбила. Установлено, что она ехала со скоростью около 100 км в час.

Сбитая женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась в больнице.

Правоохранителя обвиняют по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, вблизи Ужгорода  полицейский насмерть сбил 15-летнего парня, переходившего дорогу.

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