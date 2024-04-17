Ехали, ехали, но не доехали: ВСУ ликвидировали установку "Смерч-2" на базе грузовика "Урал" россиян (видео)

Они показали уничтожение российской реактивной бомбометной установки "Смерч-2" на базе грузовика "Урал" в Бахмуте Донецкой области. Задачу выполнили пилоты подразделения Signum 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ ликвидировали российский "Смерч-2"

Как отмечает журналист, самодельная техника, созданная из колесной платформы и старого реактивного корабельного бомбомета РБУ-6000 – желанная цель наших воинов. Все из-за крайне малой дальности стрельбы.

"В этом случае грузовик передвигался ночью, да еще и с хорошо "зашатанным" передним колесом. Днем позже на его фоне сделали снимок российские военнослужащие", — подытожил Бутусов.

Напомним, пилоты роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады показали феерическую работу по кафирам. "Железные птички" атаковали солдат армии РФ на Авдеевском направлении.

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