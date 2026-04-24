ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Ехали мопедом: россияне дроном убили мужчину и женщину

От полученных травм они погибли на месте происшествия.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
РФ круглосуточно атакует Херсон / © Associated Press

Сегодня, 24 апреля, в пригороде Херсона оккупанты убили мирных жителей.

Об этом сообщил глава МВА Ярослав Шанько.

«Около 7.00 в пригороде Херсона российские террористы из дрона попали в мопед, на котором ехали два человека. Они погибли на месте. 68-летний мужчина и женщина, личность которой устанавливают соответствующие службы, получили травмы, несовместимые с жизнью», — отметил он.

Напомним, 19 апреля в результате российского удара по автомобилю в Центральном районе Херсона погиб мужчина.

Ситуация в Херсоне

11 ноября 2022 года украинские военные освободили Херсон от российской оккупации. Город, как и правобережная часть области, находился под контролем России с первых дней полномасштабного вторжения. Херсон был единственным областным центром, который оккупанты захватили после 24 февраля 2022 года.

Сейчас Херсон ежедневно подвергается атакам российских дронов и артиллерии, погибают люди. Россияне обстреливают Херсон из РСЗО, нацеливаясь на гражданские объекты.

Оккупанты также используют дроны и артиллерию, атакуя критическую инфраструктуру и охотясь за людьми и машинами в городе.

В то же время, россияне не скрывают свой террор и даже анонсируют обстрелы города в своих соцсетях. Враг гордится тем, что делает и считает любой объект «законной целью».

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
367
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie