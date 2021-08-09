Ехали на отдых в Карпаты: под Тернополем автомобиль врезался в бус с туристами, есть 8 пострадавших (фото)

Ехали на отдых в Карпаты: под Тернополем автомобиль врезался в бус с туристами, есть 8 пострадавших (фото)

Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Возле села Дарахов Микулинецкой общины, что под Тернополем, 9 августа в 10:00 автомобиль Skoda Octavia врезался в микроавтобус, в котором туристы ехали на отдых в Карпаты.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По предварительным данным, водитель Skoda Octavia не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz, в котором ехали на отдых в Карпаты молодые люди в возрасте 16-20 лет.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, его с покореженного транспортного средства вырезали спасатели. Мужчину госпитализировали.

Также в ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса и водитель. Их состояние уточняется.

Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Напомним, в г. Каменка-Бугская Львовской области 9 августа в 7:20 водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную, где врезался в рейсовый автобус "Эталон".

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