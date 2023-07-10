Ехали на пожар, а попали под обстрел: в каких условиях работают спасатели Донбасса (видео)

Возле линии столкновения спасатели ежедневно рискуют жизнью, выполняя свою работу.
В окрестностях Константиновки Донецкой области спасатели ехали тушить пожар, а попали под вражеский обстрел.
Чрезвычайники сняли на видео, в каких условиях им приходится работать фактически на самой линии фронта.
На кадрах видно, что как только спасатели прибыли на место вызова приступили к ликвидации пожара, начались прицельные вражеские "прилеты".
Укрощая огонь, чрезвычайники повторно попали под вражеский обстрел. Они были вынуждены покинуть место, спасая собственные жизни.
К счастью, никто из ГСЧСовцев не пострадал.
Ранее сообщалось, что 6 июля оккупанты обстреляли один из железнодорожных вокзалов в Харьковской области. Из-за удара полностью сгорело здание вокзала.
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