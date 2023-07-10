Ехали на пожар, а попали под обстрел: в каких условиях работают спасатели Донбасса (видео)

В окрестностях Константиновки Донецкой области спасатели ехали тушить пожар, а попали под вражеский обстрел.

Чрезвычайники сняли на видео, в каких условиях им приходится работать фактически на самой линии фронта.

На кадрах видно, что как только спасатели прибыли на место вызова приступили к ликвидации пожара, начались прицельные вражеские "прилеты".

Укрощая огонь, чрезвычайники повторно попали под вражеский обстрел. Они были вынуждены покинуть место, спасая собственные жизни.

К счастью, никто из ГСЧСовцев не пострадал.