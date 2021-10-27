Ехали на заработки: на границе с Польшей задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Ехали на заработки: на границе с Польшей задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Полиция возбудила уголовное дело.

Трое жителей Житомирской области пытались пересечь польскую границу с поддельными COVID-сертификатами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также читайте В Сумской области семейные врачи изготовляли фейковые COVID-сертификаты: что им грозит

Инцидент произошел на пункте пропуска "Ягодин". Полицейские изъяли и направили на экспертизу документы, потому что сертификаты имели признаки подлога. Отмечается, что правонарушители 43, 38 и 35 лет намеревались отправиться на заработки в соседнюю страну.

Правоохранители открыли уголовные производства по статье "использование заведомо подложного документа". Украинцам придется оплатить судебный сбор и штраф, который составляет 850 гривен. Санкция статьи предусматривает и ограничение свободы на срок до двух лет.

Как сообщалось, в Черниговской области мошенники продавали COVID-сертификаты за 250 долларов невакцинированным гражданам и только за последние два месяца заработали более 500 тысяч гривен. По данным следствия, 52-летняя владелица туристического агентства сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры и выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты.

Читайте также:

С COVID-сертификатом или ПЦР-тестом: в Мариуполе в туалет пускают только вакцинированных

"Умирают и 17-летние" : главный санитарный врач Львовской области о новой волне COVID-19 и почему болеют дети

: главный санитарный врач Львовской области о новой волне COVID-19 и почему болеют дети Большие штрафы и ограничения свободы: Венедиктова рассказала, что ждет тех, кто подделывает COVID-справки

Новости Украины: Венедиктова рассказала о приговорах по делам о подделке COVID-сертификатов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку