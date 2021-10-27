Ехали на заработки: на границе с Польшей задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Полиция возбудила уголовное дело.
Трое жителей Житомирской области пытались пересечь польскую границу с поддельными COVID-сертификатами.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Инцидент произошел на пункте пропуска "Ягодин". Полицейские изъяли и направили на экспертизу документы, потому что сертификаты имели признаки подлога. Отмечается, что правонарушители 43, 38 и 35 лет намеревались отправиться на заработки в соседнюю страну.
Правоохранители открыли уголовные производства по статье "использование заведомо подложного документа". Украинцам придется оплатить судебный сбор и штраф, который составляет 850 гривен. Санкция статьи предусматривает и ограничение свободы на срок до двух лет.
Как сообщалось, в Черниговской области мошенники продавали COVID-сертификаты за 250 долларов невакцинированным гражданам и только за последние два месяца заработали более 500 тысяч гривен. По данным следствия, 52-летняя владелица туристического агентства сговорилась с черниговским врачом и медсестрой, которые вносили сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры и выдавали заверенные подписями и печатями бумажные COVID-сертификаты.
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