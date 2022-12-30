Ехали за елкой: в Харьковской области на мине подорвались супруги (фото)

В Харьковской области автомобиль с супругами наехал на мину вблизи лесополосы.

На Харьковщине супруги проигнорировали знак о минной опасности. Автомобиль наехал на мину и взорвался. Мужчина погиб.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник ("Марсель").

По его словам, мужчина с женщиной ехали за елкой, проигнорировали предупредительный знак о минах и подорвались на взрывном устройстве.

От полученных ранений мужчина погиб. Его супруга выжила, но получила травмы.

"В очередной раз прошу всех жителей быть максимально внимательными. Наш регион опасен для такого свободного передвижения", — подчеркнул Мельник.

Кроме того, в местной полиции рассказывают, что пострадавшими оказались 65-летний мужчина и 64-летняя женщина. Они ехали в лес за елочными ветвями. Женщина пошла собирать ветки, а мужчина остался в машине. Он начал движение транспортным средством и наехал на неизвестный взрывной предмет. В результате взрыва мужчина получил смертельные травмы.

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, ранее в районе села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области в лесу на взрывном устройстве взорвались 47-летний мужчина и 7-летний мальчик. Оба получили взрывные травмы и были госпитализированы.

Читайте также: