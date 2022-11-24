Екатерина Осадчая о гражданских украинцах в российском плену: "Их пытают даже музыкой"

Ведущая и основательница проекта по поиску пропавших "Найти своих" Екатерина Осадчая утром посетила студию "Сніданку з 1+1".

Екатерина рассказала, что количество запросов на поиск людей не уменьшилось, впрочем, запросы стали более сложными. Поскольку, чаще всего, разыскивают того человека, который, вероятнее всего, попал в российский плен. Как отметила Осадчая, сейчас самая большая проблема поиска – это гражданские заложники, которых по международному гуманитарному праву брать в плен нельзя:

"Сейчас запросы сложнее. Потому что если есть запрос, то, скорее всего, это человек, который не просто потерял связь, это не просто человек, которого ищут три дня. Это человек, которого забрали в оккупации прямо с улицы. Мы это называем гражданским пленом. Или, по международному праву, это называется "гражданский заложник", потому что в плен гражданских брать нельзя. И проблема также в том, что их нельзя обменять, потому что гражданских не обменивают", — объяснила Осадчая.

Основатель проекта "Найти своих" добавила, что гражданских чрезвычайно сложно возвращать из плена:

"Гражданские заложники – это сейчас наша самая большая проблема. И вот буквально вчера уполномоченный по пропавшим Олег Котенко позвонил мне и говорит: "К обмену добавили гражданского". Гражданских чрезвычайно сложно возвращать из плена. Сейчас мы будем еще плотнее работать с офисом уполномоченного по пропавшим и с офисом по правам человека. Для нас очень важно донести, что людей гражданских в плену быть не может", — объяснила Екатерина.

“Гражданские заложники – это сейчас наша самая большая проблема”: Катя Осадчая о проекте "Найти своих"

Она добавила, что сейчас много остается пропавших в Мариуполе, там все меньше украинских волонтеров, которые могут сотрудничать и помогать с поиском.

"Сейчас у нас больше всего запросов – это гражданские заложники. Людей забирают из домов, людей забирают с улиц. Люди просто исчезают и мы можем только предполагать, что их берут в плен. Их забирают абсолютно за что угодно. За родственника, который был полицейским в Украине, за имя Тарас, за любую украинскую символику, не дай бог, если ты как-то связан с ВСУ, и даже если это дальние родственники, которые служили или служат или в АТО в 2014 году, или не дай бог, сейчас, забирают, пытают", — рассказала Осадчая.

Екатерина поделилась, что гражданских украинцев в плену пытают даже музыкой:

"Пытают, в это трудно поверить. Когда мне об этом рассказывали правозащитники, мне казалось, ну это такое, возможно, немного преувеличение. Но когда мне сами гражданские заложники, которых выпускали, рассказывали, что их пытают даже музыкой. В камере включают гимн Советского Союза! Я уже не говорю обо всех самых ужасных пытках…" – добавила ведущая.

Напомним, на днях Нацполиция Украины наградила Екатерину Осадчую и ее команду, которая помогает ей в поиске пропавших украинцев, специальным отличием.

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