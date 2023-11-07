Екатерина Осадчая открыла благотворительный фонд и рассказала, чем он будет заниматься

Вчера, 6 ноября, в КВЦ "Парковый" состоялась презентация благотворительного фонда "Фонд Екатерины Осадчей".

Полтора года большая команда ведущей телеканала "1+1 Украина" Екатерины Осадчей работала по многим направлениям помощи украинцам. За это время организация масштабировалась и для большей помощи возникла необходимость в юридическом статусе. Сейчас фонд заявил о двух основных направлениях работы — помощь в поиске пропавших и опека над детьми, которые остались без родителей. Объединение этих инициатив проекта в один фонд позволит расширять сотрудничество с государственными органами, привлекать международных партнеров для решения проблем и помогать еще мощнее.

Екатерина Осадчая открыла благотворительный фонд / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"За полтора года существования проекта "Знайти своїх" мы получили и обработали 7818 заявок. Нами найдено 3299 гражданских людей. Первые наши успехи – и мы прыгали от счастья, сейчас это стало системой и я очень радуюсь, что мы продолжаем помогать и не отчаиваемся. Это очень непростое направление, а сейчас искать людей стало еще сложнее. Месяц назад Совет Европы признал гражданский плен преступлением против человечности. Это большой шаг и дальше мы будем работать над тем, чтобы о гражданском плене говорили больше. Очень важно проводить параллели между Украиной и Израилем .ХАМАС взял в заложники 260 гражданских людей и об этом говорит весь мир, а наших гражданских пленных более семи с половиной тысяч", — говорит Екатерина Осадчая о проекте "Знайти своїх".

Екатерина Осадчая открыла благотворительный фонд / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Один из освобожденных волонтерской организацией пленных, режиссер драмтеатра в Мариуполе Анатолий Левченко, также пришел поддержать команду и рассказать о своих ужасающих 10 месяцах гражданского плена.

"Я не думаю, что моя история какая-то оригинальная, они пытались инкриминировать мне 3 статьи — разжигание национальной вражды, подстрекательство к экстремизму и призыв к террористической деятельности. Сейчас можно уже посмеяться, но там это не было смешно. Донецкое СИЗО напоминает что-то вроде камер 1937 года. Ко мне пытка не применялась, но ребята, которые были со мной, рассказывали об издевательствах", — рассказал режиссер.

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

Фонд Екатерины Осадчей вместе с фондом "Твоя опора" работают над проблемой сиротства в Украине, в частности покупают жилье для детских домов семейного типа. Сейчас команда в процессе покупки сразу трех домов для многодетных семей с усыновленными детьми, которые в результате остались без жилья.

Екатерина Осадчая открыла благотворительный фонд / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я не чувствую, что это сделала я. Это сделали все неравнодушные украинцы, бизнесмены, фонды. Это большая команда, которая поддерживает инициативу. Но я испытываю невероятную радость, что мы можем помогать и шаг за шагом осуществлять мечты многодетных семей, которые воспитывают усыновленных детей", — рассказала Екатерина.

Екатерина Осадчая открыла благотворительный фонд / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Екатерина Осадчая с командой также открыла первый пилотный Центр психологической, социальной и юридической помощи детям и родителям разных семейных форм воспитания. Теперь семьи, которые усыновляют детей, будут иметь возможность обратиться за помощью к специалистам.

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

С самого начала полномасштабного вторжения волонтерская организация Екатерины Осадчей тесно сотрудничает с органами государственной власти, поэтому поддержать инициативу по созданию фонда Екатерины пришла Ирина Верещук, которая была рядом и помогала проекту все эти полтора года. Также на презентации присутствовали глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актер Алексей Тритенко, ведущий "ЖВЛ Представляет" Тимур Мирошниченко со своей женой Инной, дизайнеры Катя Сильченко, Иван Фролов, Эльвира Гасанова и ведущий телеканала "1+1 Украина" Юрий Горбунов.

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