Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Екатерина = Путин": в Одессе потребовали снести памятник российской императрице (фото)

Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
© Думская
© Думская
© Думская

В Одессе у памятника Екатерине II провели акцию протеста, требуя демонтировать символ "русского мира".

Люди требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II в Одессе.

Об этом сообщила "Думская".

Участники акции принесли плакаты с такими надписями "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин". Люди также выкрикивали лозунги "Слава Украине!", "Путин х*йло".

Комментировать акцию протестующие отказались.

Позже к молчаливым протестантам подошли полицейские, составившие на них протокол об админнарушении. Поскольку подобные акции сейчас запрещены.

Напомним, на днях одесский памятник российской императрице Екатерине II облили красной краской.

Как сообщалось, в Полтавской области снесли последний памятник Ленину.

Читайте также:

Памятник Екатерине II в Одессе облили красной краской

Памятник Екатерине II в Одессе облили красной краской

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация