"Екатерина = Путин": в Одессе потребовали снести памятник российской императрице (фото)

В Одессе у памятника Екатерине II провели акцию протеста, требуя демонтировать символ "русского мира".
Люди требовали демонтировать памятник российской императрице Екатерине II в Одессе.
Об этом сообщила "Думская".
Участники акции принесли плакаты с такими надписями "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин". Люди также выкрикивали лозунги "Слава Украине!", "Путин х*йло".
Комментировать акцию протестующие отказались.
Позже к молчаливым протестантам подошли полицейские, составившие на них протокол об админнарушении. Поскольку подобные акции сейчас запрещены.
Напомним, на днях одесский памятник российской императрице Екатерине II облили красной краской.
Как сообщалось, в Полтавской области снесли последний памятник Ленину.
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