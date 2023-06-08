Экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

Тунберг заявила, что Россия должна ответить за свои преступления против украинского народа.

Экоактивистка Грета Тунберг выразила свои соболезнования украинскому народу из-за экоцида, который устроили российские агрессоры, взорвав Каховскую ГЭС.

Об этом она написала у себя вTwitter после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она заявила, что Россия должна ответить за свои преступления против украинского народа, которые она совершила после полномасштабного вторжения.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним зверством, от чего не хватает слов, чтобы их описать. Наши взгляды вновь обращены в Россию, которая должна ответить за свои преступления", — написала Тунберг.

Перед этим экоактивистка пообщалась с Владимиром Зеленским. Во время разговора с президентом она спросила, что можно сделать, чтобы помочь Украине и усилить давление на соответствующие организации.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда и не проявление климатического кризиса. Это беда – Путин.

Кроме того, ранее информировали, что российский пропагандист Владимир Соловьев продолжает пропагандировать террор и массовые убийства украинцев. После того, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, они заявили, что нужно взорвать еще и Киевскую ГЭС, потому что тогда "без ядерного удара погибнет много людей".

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