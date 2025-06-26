Экологи бьют тревогу: агрессивный хищник угрожает уничтожить украинских раков

Американский сигнальный рак. Фото: Astacoides/CC BY-SA 3.0

В Украину массово завозят североамериканских сигнальных раков — агрессивных и очень опасных для природы.

Об этом предупредил ученый Сергей Сидоровский из Харьковского национального университета имени Каразина.

«В этом месяце в украинском сегменте интернета появилось большое количество объявлений о продаже сигнального рака (Pacifastacus leniusculus) — инвазивного вида родом из Северной Америки. Еще тревожнее то, что эти раки уже начали попадать в местные водоемы, куда их выпускают намеренно, не осознавая угроз», — отметил ученый.

По его словам, сигнальный рак — это агрессивный хищник, который вытесняет местные виды. Он быстро размножается, хорошо выживает в различных условиях, а главное — переносит «раковую чуму», грибковую болезнь, которая является смертельной для украинских раков. Сам носитель имеет к ней иммунитет.

«Один сигнальный рак может уничтожить локальную популяцию аборигенных раков. Выпуск инвазивных видов в природу запрещен законодательством! Это не „экзотика для разведения“, а реальная биологическая угроза», — добавил Сидоровский.

Американский сигнальный рак имеет иммунитет к грибковой инфекции Aphanomyces astaci, которая уничтожает европейских раков. Именно поэтому во многих странах Европы разведение и продажа этого животного запрещены на законодательном уровне.

Сидоровский призвал украинцев не покупать и не выпускать сигнального рака в водоемы, а в случае выявления таких случаев — сообщать экоинспекции или полиции.

