Экологи назвали регионы Украины, которые наиболее пострадают от изменений климата

Экологи назвали регионы Украины, которые наиболее пострадают от изменений климата

На территории нашей страны прогнозируется рост интенсивности и частоты экстремальных явлений.

Эксперты Всемирного банка по инициативе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов провели исследование влияния изменений климата на ключевые секторы экономики Украины и определили, в каких областях последствия будут ощущаться больше всего.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства.

Исследователи выяснили, что годовые температуры будут постоянно меняться в течение следующего столетия. Это приведет к изменению режима осадков, повышению температуры летом и учащению засух на Юге и Востоке Украины.

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В южных областях лето будет длиться 135 дней, в том числе будет более 100 тропических ночей.

Количество осадков в течение этого времени будет расти, но будет становиться неравномерным. Зимой их количество увеличится, летом – станет меньше.

Прогнозируется рост интенсивности и частоты экстремальных явлений – аномальной жары, гроз, сильных осадков, наводнений, засух, града, сильных дождей и снегопадов.

Из-за затяжных засух ухудшится здоровье леса, будет значительное сокращение площадей, пригодных для выращивания ели, бука, соны и дуба.

Урожаи сельскохозяйственных культур будут существенно колебаться.

По заключению экспертов, наиболее ощутимыми изменения климата будут на территории Черкасской, Херсонской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей.

Из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства наибольшие потери, рост бедности и неравенства будут наблюдатся в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала +38°C в городе Верхоянск (Россия) 20 июня 2020 года – новый температурный рекорд для Арктики.

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