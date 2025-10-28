Тревожная находка на Прикарпатье несет экологическую угрозу (фото)

Рыба

В Бурштынском водохранилище на Прикарпатье обнаружили солнечного окуня, или «солнечную пиранью» — инвазивный вид рыб из Северной Америки, который угрожает местной ихтиофауне и сигнализирует о возможной экологической катастрофе.

Об этом сообщает Галицкий национальный природный парк в Facebook

Во время обследования 19 октября вдоль побережья сбросного канала водохранилища было найдено два экземпляра необычных рыб — солнечных окуней (Lepomis auritus). По словам рыбаков, этот вид уже замечали в других водоемах Ивано-Франковщины, в частности в Днестре.

Солнечный окунь имеет высокое, сплюснутое по бокам тело, колючие лучи и большие зубы. Рыба вырастает до 30 см (максимальный зафиксированный размер — 41 см) и обитает преимущественно в заросших, медленно текущих участках водоемов.

Прожорливость и быстрое размножение вида — половозрелость наступает уже на второй год жизни — представляют серьезную угрозу для местных рыб, поскольку солнечный окунь поедает икру и мальков других видов.

Рыба ловится на различные животные насадки, успешнее всего — на поплавочную удочку с червем. Специалисты отмечают, что появление солнечного окуня в украинских водоемах требует повышенного внимания к экологическому состоянию водоемов и контроля за распространением инвазивных видов.

