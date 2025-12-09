ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
491
1 мин

Экологическая авария в Винницкой области: в Ладыжинское водохранилище вылили мазут

Прокуратура производит обыски на Ладыжинской ТЭС после загрязнения Южного Буга нефтепродуктами.

Ирина Игнатова
Загрязнение воды

в Ладыжинское водохранилище попал мазут / © Генеральная прокуратура Украины

Правоохранительные органы Винницкой области зафиксировали факт загрязнения одной из самых больших рек Украины. Прокуроры обнаружили, что в акваторию Южного Буга попали вредные вещества, которые могут угрожать экосистеме региона.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом / © Генеральная прокуратура Украины

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом / © Генеральная прокуратура Украины

Выброс нефтепродуктов

Инцидент произошел в Гайсинском районе. Прокуроры местной окружной прокуратуры задокументировали факт выброса мазута в Ладыжинское водохранилище. Загрязнение обнаружили в непосредственной близости к Ладыжинской теплоэлектростанции (ТЭС).

В рамках мер реагирования на чрезвычайное происшествие правоохранители начали досудебное расследование. Уголовное дело квалифицировали как «нарушение правил охраны вод» (ч. 1 ст. 242 УК).

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом

Обыски и экспертизы

Чтобы узнать причины и обстоятельства утечки, на территории Ладыжинской ТЭС провели неотложные обыски. Следователи совместно с экологами отобрали необходимые образцы для анализа:

  • воды из водоема;

  • почвы из прибрежной зоны;

  • самого загрязняющего вещества.

Эти материалы переданы на лабораторные и экспертные исследования, которые должны установить уровень вреда окружающей среде. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, целью которых является установление конкретных лиц, причастных к загрязнению водоема.

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом

Напомним, что любая деятельность человека без соблюдения санитарных и экологических норм является причиной загрязнения водоемов и грунтовых вод . Эколог сказал, в каких регионах проблема самая большая и почему.

491
