Экологическая авария в Винницкой области: в Ладыжинское водохранилище вылили мазут
Прокуратура производит обыски на Ладыжинской ТЭС после загрязнения Южного Буга нефтепродуктами.
Правоохранительные органы Винницкой области зафиксировали факт загрязнения одной из самых больших рек Украины. Прокуроры обнаружили, что в акваторию Южного Буга попали вредные вещества, которые могут угрожать экосистеме региона.
Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.
Выброс нефтепродуктов
Инцидент произошел в Гайсинском районе. Прокуроры местной окружной прокуратуры задокументировали факт выброса мазута в Ладыжинское водохранилище. Загрязнение обнаружили в непосредственной близости к Ладыжинской теплоэлектростанции (ТЭС).
В рамках мер реагирования на чрезвычайное происшествие правоохранители начали досудебное расследование. Уголовное дело квалифицировали как «нарушение правил охраны вод» (ч. 1 ст. 242 УК).
Обыски и экспертизы
Чтобы узнать причины и обстоятельства утечки, на территории Ладыжинской ТЭС провели неотложные обыски. Следователи совместно с экологами отобрали необходимые образцы для анализа:
воды из водоема;
почвы из прибрежной зоны;
самого загрязняющего вещества.
Эти материалы переданы на лабораторные и экспертные исследования, которые должны установить уровень вреда окружающей среде. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, целью которых является установление конкретных лиц, причастных к загрязнению водоема.
