Экологическая авария в Винницкой области: в Ладыжинское водохранилище вылили мазут

Правоохранительные органы Винницкой области зафиксировали факт загрязнения одной из самых больших рек Украины. Прокуроры обнаружили, что в акваторию Южного Буга попали вредные вещества, которые могут угрожать экосистеме региона.

Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура в своем официальном Telegram-канале.

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом / © Генеральная прокуратура Украины

Выброс нефтепродуктов

Инцидент произошел в Гайсинском районе. Прокуроры местной окружной прокуратуры задокументировали факт выброса мазута в Ладыжинское водохранилище. Загрязнение обнаружили в непосредственной близости к Ладыжинской теплоэлектростанции (ТЭС).

В рамках мер реагирования на чрезвычайное происшествие правоохранители начали досудебное расследование. Уголовное дело квалифицировали как «нарушение правил охраны вод» (ч. 1 ст. 242 УК).

Загрязнение Ладыжинского водохранилища мазутом

Обыски и экспертизы

Чтобы узнать причины и обстоятельства утечки, на территории Ладыжинской ТЭС провели неотложные обыски. Следователи совместно с экологами отобрали необходимые образцы для анализа:

воды из водоема;

почвы из прибрежной зоны;

самого загрязняющего вещества.

Эти материалы переданы на лабораторные и экспертные исследования, которые должны установить уровень вреда окружающей среде. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, целью которых является установление конкретных лиц, причастных к загрязнению водоема.

Напомним, что любая деятельность человека без соблюдения санитарных и экологических норм является причиной загрязнения водоемов и грунтовых вод . Эколог сказал, в каких регионах проблема самая большая и почему.