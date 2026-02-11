Экологическая катастрофа в Черном море: в Одесской области фиксируют массовую гибель крабов

© pixabay.com

В пределах Одесского района на акватории Черного моря обнаружены новые маслянистые пятна на воде и территории нацпарка «Тузловские лиманы». Это привело к массовой гибели крабов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезифномрации.

Что известно об экологической катастрофе в Черном море

Причиной загрязнения стало повреждение цистерн с подсолнечным маслом в районе Аджалицкого лимана российскими беспилотниками в конце декабря 2025 года. В результате часть продукта попала в море. На территории «Тузловских лиманов» работники нацпарка фиксируют загрязнение примерно на 10 000 м².

«Несмотря на то, что основная масса масла со временем полимеризовалась и осела на дне Одесского залива, его пленка на поверхности ограничивает доступ кислорода и затрудняет дыхание морских организмов. Во время последнего шторма это повлекло за собой массовую гибель крабов», — говорится в сообщении.

Этот случай является очередным примером экологического террора со стороны России в Черном море. Атаки на порты, гражданские промышленные и логистические объекты несут угрозу не только людям, но и наносят серьезный ущерб экосистеме, последствия которой выходят далеко за пределы активных боевых действий.

Ранее эколог забил тревогу из-за ситуации в Черном море.

Так, Черное море выбросило на побережье Одесской области разных морских животных и растений, а также пятна растительного масла. Это произошло после сильного шторма.

В течение трех дней осмотров побережья специалисты не нашли ни одной черноморской морской лошадки, хотя раньше они случались в этих местах. На берег вынесло разные виды рыб, крабов, морских губок, морского крота, многие рапаны и других организмов вдоль примерно пятикилометрового отрезка. Русев отметил, что на этот раз шторм не нанес такой серьезный ущерб биоразнообразию, как предыдущие экологические катастрофы из-за разливов мазута, подсолнечного масла или боевых действий РФ.