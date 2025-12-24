Экологическая катастрофа в Одессе: эксперт предупредил о пагубных последствиях

Море в Одессе

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области привели к экологическому бедствию из-за разлива в море подсолнечного масла из поврежденных резервуаров. Такое загрязнение представляет серьезную угрозу для экосистемы.

Об этом заявил декан факультета естественных наук НаУКМА Евгений Хлобыстов в комментарии каналу «Киев 24».

Он отметил необходимость дистанционного зондирования, чтобы точно определить источник и масштабы загрязнения.

По словам эксперта, скорость разложения масла в морской воде зависит от погодных условий и состояния моря.

«Влияет погода прежде всего. Будет ли тихое море, будет ли оно штормовое. На сегодня Черное море относительно спокойное. То есть, к сожалению, даже небольшое количество масла, которое будет вредить окружающей среде, будет иметь больший негативный эффект», — отметил специалист.

Евгений Хлобыстов добавил, что масло капсулируется быстрее, чем, скажем, нефть, поэтому в течение 5-7 дней масляная пленка на море уменьшится.

Ранее сообщалось, что большой разлив подсолнечного масла вблизи порта «Южный» распространился к берегам Одессы. В результате масляная пленка покрыла поверхность моря на пляжах «Отрада», «Ланжерон» и «Золотой берег».

Напомним, глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщил, что спасательные службы не могли локализовать утечку в первые дни после удара, поскольку порт находился под непрерывными обстрелами врага.