Экологические для природы и женщин: какие альтернативные средства гигиены выбрать во время менструации

Не тампонами и единственными прокладками: чем можно пользоваться при менструации?
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Провели подборку альтернативных средств гигиены по нескольким причинам:
- Надеемся, что это уменьшит количество использованного пластика в мире.
- Это пространство для экспериментов.
- Это полезно для здоровья
Чем еще можно пользоваться при менструации?
- Менструальная чаша – емкость для сбора менструальных выделений. Чаши бывают из медицинского силикона или термопластического эластомера. Их преимущество в том, что это очень удобно, экологично и практично. Недостаток – в том, что менструальные чаши подходят не всем и с их очисткой и хранением нужно будет заморочиться.
- Многоразовые прокладки – это тканевые прокладки по форме похожие на обычные. Крепятся на белье с помощью кнопок или липучек на крылышках. Производят такие прокладки из натуральных материалов – например, из органического хлопка, льна или мериноса. Нуждаются в уходе, не содержат пластика.
- Менструальные трусы — специальные трусы для менструации по виду как обычные, но имеют многослойную ласточку, которая впитывает влагу и не протекает. Они, как и многоразовые прокладки, являются хорошей альтернативой стандартным прокладкам. Из плюсов – покупаешь раз, носишь не раз. Из минусов – нуждаются в уходе.
- Органические прокладки. Если вы не хотите тратить время на очищение многоразовых средств, можете попробовать органические прокладки. Они одноразовые и дороже по стоимости от обычных, но изготовлены из натурального хлопка и компостируются.
- Тампоны-губки хорошо впитывают жидкость – альтернатива обычным тампонам.
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