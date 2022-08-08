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Экологические для природы и женщин: какие альтернативные средства гигиены выбрать во время менструации

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Экологические для природы и женщин: какие альтернативные средства гигиены выбрать во время менструации

Фото: Credits

Не тампонами и единственными прокладками: чем можно пользоваться при менструации?

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Провели подборку альтернативных средств гигиены по нескольким причинам:

  • Надеемся, что это уменьшит количество использованного пластика в мире.
  • Это пространство для экспериментов.
  • Это полезно для здоровья

Чем еще можно пользоваться при менструации?

  • Менструальная чаша – емкость для сбора менструальных выделений. Чаши бывают из медицинского силикона или термопластического эластомера. Их преимущество в том, что это очень удобно, экологично и практично. Недостаток – в том, что менструальные чаши подходят не всем и с их очисткой и хранением нужно будет заморочиться.
  • Многоразовые прокладки – это тканевые прокладки по форме похожие на обычные. Крепятся на белье с помощью кнопок или липучек на крылышках. Производят такие прокладки из натуральных материалов – например, из органического хлопка, льна или мериноса. Нуждаются в уходе, не содержат пластика.
  • Менструальные трусы — специальные трусы для менструации по виду как обычные, но имеют многослойную ласточку, которая впитывает влагу и не протекает. Они, как и многоразовые прокладки, являются хорошей альтернативой стандартным прокладкам. Из плюсов – покупаешь раз, носишь не раз. Из минусов – нуждаются в уходе.
  • Органические прокладки. Если вы не хотите тратить время на очищение многоразовых средств, можете попробовать органические прокладки. Они одноразовые и дороже по стоимости от обычных, но изготовлены из натурального хлопка и компостируются.
  • Тампоны-губки хорошо впитывают жидкость – альтернатива обычным тампонам.

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