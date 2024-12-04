Тысяча гривен для граждан - это попытка Зеленского поддержать свою популярность - NYT

В статье отметили, что решение о предоставлении помощи, по крайней мере частично, направлено на смягчение удара от повышения налогов.

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с необходимостью находить новые финансовые ресурсы для войны с Россией без увеличения экономического бремени для граждан.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Повышение налогов в Украине

В NYT отметили, что последним шагом стало повышение налогов, включающее увеличение подоходного налога для военных расходов с 1,5 до 5%.

"Правительство заявило, что повышение налога позволит дополнительно собрать 3,5 миллиарда долларов в этом и следующем году, и что эти деньги будут в первую очередь использованы для выплаты зарплат украинским военнослужащим", - говорится в статье.

Тысяча Зеленского

Одновременно, согласно материалу, Зеленский ввел программу финансовой поддержки, позволяющую украинцам получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Это решение, хотя и не является значительной суммой, но правительство рекламировало его как способ продемонстрировать поддержку своим гражданам.

"Аналитики говорят, что эта программа является просчитанной попыткой господина Зеленского поддержать свою популярность среди населения, которое все больше устает от войны. Эта усталость была усилена нынешней мобилизацией, которая обнажила раскол в обществе, и коррупционными скандалами, запятнавшими имидж правительства", - говорится в сообщении.

Издание отметило, что согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому оставался высоким - 59%, но по сравнению с 77% год назад. Политологи считают, что введение грантов для граждан является популистским шагом, направленным на поддержку пенсионеров, чье количество в Украине насчитывает 10 миллионов.

"Выплаты в размере 1 000 гривен во время экономических трудностей является традицией в Украине, к которой прибегали разные правительства на протяжении последних двух десятилетий", - говорится в материале.

Кроме этого, Зеленский объявил о создании Министерства национального единства, целью которого станет возвращение миллионов украинцев, которые эмигрировали из-за войны. Однако детали по финансированию и деятельности министерства пока остаются неопределенными.

В NYT добавили, что власти Украины сообщили, что получатели помощи могут потратить средства на различные нужды, в частности на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов питания и лекарств. Также есть возможность передать часть денег на поддержку украинской армии.

"Решение о предоставлении грантов, по крайней мере частично, имеет целью смягчить удар от повышения налогов", - отметили в издании.

Мнения экспертов

Заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налогам и таможенной политике Ярослав Железняк отметил, что общая стоимость программы составит 15 миллиардов гривен, и средства будут перераспределены из программ, которые должны были быть потрачены для программ по безработице и разминированию. В телефонном интервью он отметил, что одновременное повышение налогов и оказание помощи выглядит, как "одной рукой они забирают деньги, а другой отдают их обратно".

По данным NYT, экономисты также критикуют программу грантов, утверждая, что индивидуальные выплаты не смогут существенно повлиять на экономический рост, а значительно большую пользу принесло бы направление средств на поддержку армии.

В частности, Юрий Гайдай, старший экономист Центра экономической стратегии, отметил, что программа должна быть ориентирована на наиболее уязвимые слои населения, в частности переселенцев, пенсионеров и ветеранов.

"Господин Октисюк, аналитик, (политический эксперт украинского аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк, — Ред.) сказал, что господин Зеленский, видимо, уже думает о своей судьбе на послевоенных выборах и может быть обеспокоен тем, что он может проиграть, поскольку "люди хотят свежих лиц". Господин Октисюк и другие политические обозреватели указывают на генерала Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего украинской армии, которого господин Зеленский уволил в феврале, как на сильного потенциального претендента", - говорится в материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов.

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